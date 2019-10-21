Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme

Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme

54 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.

Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki demir bağlama sırasında çökme oluştu. Çökmede yaralanan olmazken, iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.


Olayın, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza olmadığı belirtildi. - MERSİN

82 Evler Mahallesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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