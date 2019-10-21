Tarsus'ta hastane ek binası inşaatında çökme
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam devlet hastanesinin ek binasının inşaatında çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki demir bağlama sırasında çökme oluştu. Çökmede yaralanan olmazken, iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.
Olayın, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza olmadığı belirtildi. - MERSİN
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