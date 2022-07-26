İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan da Tarsus'un yüzde 35'lik hayvansal varlığıyla il genelinde birinci sırada olduğunu belirtti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu , Tarsus Ticaret Borsası'nda yapılan sıvat dağıtım töreninde, tarımsal ve hayvansal üretimde üreticilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta hayvan yetiştiricilerine sıvat dağıtıldı - Son Dakika

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