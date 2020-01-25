Tarsus'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Tarsus'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
7 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde araçtan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde araçtan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 4 araçta ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli O.K. (45) yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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