Tarsus'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tarsus'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde araçtan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Tarsus'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde araçtan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 4 araçta ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli O.K. (45) yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Asayiş Büro, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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