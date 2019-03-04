Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Hortum Seraları Vurdu

Tarsus'ta Hortum Seraları Vurdu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen hortum seralarda zarara neden oldu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen hortum seralarda zarara neden oldu.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde dün deniz tarafından gelen hortum seraların üzerinden geçerek seraların naylon örtülerini ve demirlerini dağıttı. Üreticiler yerle bir olan seralarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Kulak Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Ercan, saat 16.00 civarlarında deniz tarafından gelen hortumun, karpuz, patlıcan ve biber seralarını yerle bir ettiğini söyledi. Ercan, "Hortum, demirlerimizi eğdi, naylonlarımız parçalandı. Yaklaşın 20 naylonumu hortum aldı götürdü. Nereye götürdü bilmiyorum. En son gördüğümde 500-600 metre ilerde havadaydı. Hortumla beraber gitti. Çok zarar gördük" dedi.

Selin ardından hortumla zararlarının daha da arttığını belirten Ercan, "Artık çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Seraları tekrardan kuruyoruz. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Bunu sinemize çekiyoruz. Başka çaremiz yok. Allah'ın dediği olur" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Bekir Eroğlu ise, "Elimizden geldiği kadar toparlamaya çalışıyoruz. Allah'tan geldi. Zararın küçüğü büyüğü olmaz. Buna da çok şükür. Seraların demirlerini düzeltiyoruz. Bir daha inşallah görmeyiz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

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