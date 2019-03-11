Tarsus'ta Hükümlü ve Tutuklular Sergi Açtı

Tarsus ilçesinde hükümlü ve tutuklu çocukların infaz kurumunda yaptığı el işi ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Tarsus ilçesinde hükümlü ve tutuklu çocukların infaz kurumunda yaptığı el işi ürünlerden oluşan sergi açıldı.



Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan çocuk ve genç hükümlü ile tutukluların çeşitli kurslar sonrası yaptığı ürünler, Tarsus Halk Eğitim Merkezi binasına sergilendi.



Çeşitli hediyelik eşyaların bulunduğu serginin açılışı Kaymakam Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş tarafından yapıldı.



Dört gün açık kalacak sergi, protokol üyelerince gezildi.

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