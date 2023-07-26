Husumetlisinin sıkacağı mermilerden, yoldan geçen kadını kendine siper ederek kurtuldu! Dehşet anları kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde Muhammed A., yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet A.'yı tabancayla kovaladı. Yol kenarındaki bir kadını kendisine siper eden Ahmet A., Muhammed A. tarafından bacağından vurularak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KADININ CANINI HİÇE SAYDI

Dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde Muhammed A., daha önce kavga edip, husumetli olduğu Ahmet A. ile yolda karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Muhammed A., Ahmet A.'yı kovalamaya başladı. Can havliyle kaçıp, yol kenarında duran kadını kendisine siper etmeye çalışan Ahmet A. ile Muhammed A. arasında arbede yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arbede sırasında Ahmet A.'yı bacağından yaralayan Muhammed A., olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A., tedaviye alındı.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.