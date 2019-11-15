Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde 5 mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde 5 mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Yenihan içme suyu deposu ile Yanıkkışla içme suyu deposu arasındaki isale hattında sık sık meydana gelen arıza nedeniyle Yanıkkışla, Çavuşlu, Çokak, Damlama ve Koçmarlı mahallelerinde meydana gelen içme suyu sorununun çözümü için çalışma başlatıldı.


MESKİ Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 5 mahallenin içme suyu sorununu gidermek için yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcutta bulunan içme suyu borusu ile bin 581 metre yenileme çalışması yapılarak tüm hatlar sayısal ortama aktarıldı.


MESKİ Genel Müdür Alaeddin Alkaç, "Tarsus ilçemizin Yanıkkışla, Çavuşlu, Çokak, Damlama ve Koçmarlı mahallelerinin içme suyu sorununu giderdik. İlçelerde başlattığımız içme suyu hamlesine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyu taleplerini titizlikle değerlendiriyoruz. Tüm ilçelerimizin modern altyapıya kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor
Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]