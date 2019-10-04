Tarsus'ta ihtiyaç sahipleri için kermes
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Tarsuslu Cesur Kadınlar" adlı grup tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Tarsuslu Cesur Kadınlar" adlı grup tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes düzenlendi.
Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen grup, açtıkları stanttaki ürünlerle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.
Grubun kurucusu Demet Oran Tavman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünleri sergileme ve satış imkanı bulduklarını belirterek, elde edilen gelirin yardımlarda kullanılacağını söyledi.
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