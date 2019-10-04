Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta ihtiyaç sahipleri için kermes
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Tarsus'ta ihtiyaç sahipleri için kermes

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Tarsuslu Cesur Kadınlar" adlı grup tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes düzenlendi.

Tarsus'ta ihtiyaç sahipleri için kermes, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Tarsuslu Cesur Kadınlar" adlı grup tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararına kermes düzenlendi.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen grup, açtıkları stanttaki ürünlerle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.

Grubun kurucusu Demet Oran Tavman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünleri sergileme ve satış imkanı bulduklarını belirterek, elde edilen gelirin yardımlarda kullanılacağını söyledi.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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