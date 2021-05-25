Tarsus'ta iki ayrı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan 2 ayrı silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 4202 Sokakta, Cevahir D. (23) ile E.B. (51) daha önceden aralarında olan husumetten dolayı kavga etmeye başladı. İddiaya göre, E.B. üzerinde bulundurduğu silahla Cevahir D.'ye ateş etmeye başladı. 6 el ateş edildiği olayda Cevahir D. diz altından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cevahir D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaydan sonra firar eden E.B. suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

İkinci olayda ise Girne Mahallesi 2022 Sokak üzerinde H.F. (17) ile E.B. (19) arasında bıçakla kavga çıktı. E.B.'nin elindeki bıçakla Hamza F.'yi kalbinin alt tarafından bıçakladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Hamza F.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olaydan sonra kaçan E.B.'yi gözaltına aldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN