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TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI

08.02.2022 13:20

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında 9 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 08.00 sıralarında Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda bulunan Gülek Tüneli'nde meydana geldi. Hasan Y. yönetimindeki 42 ABG 861 plakalı yolcu otobüsü, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak beton refüje çarptı. Kazada yaralanan Hasan Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında D-750 Karayolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. M.K. kontrolündeki 33 DK 757 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan yolun karşısına geçen Y.K.?nın kullandığı 33 AIF 481 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otobüs, refüje çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan muavin Metin İşveren'i sıkıştığı yerden çıkartı. Kazada otobüste bulunan 30 yolcudan 8'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

10 kişinin yaralandığı her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI
TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI
TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI

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Tarsus, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARSUS'TA İKİ AYRI OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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