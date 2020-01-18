Tarsus'ta iki evin kullanılmaz hala geldiği yangın mahalleliyi korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta iki evin kullanılmaz hala geldiği yangın mahalleliyi korkuttu - Son Dakika

Tarsus'ta iki evin kullanılmaz hala geldiği yangın mahalleliyi korkuttu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Tarsus'ta iki evin kullanılmaz hala geldiği yangın mahalleliyi korkuttu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi. Sokakların dar ve araçların yola park edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri gecikirken mahalli sakinleri de büyük korku yaşadı.


Yangın, Caminur Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ve çöpten plastik ve karton toplayarak depoladığı evde sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Büyüyen yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın tüm mahalleyi tedirgin ederken, itfaiye ekipleri park etmiş araçlar ve sokakların dar olması nedeniyle bir süre geçikti. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

İtfaiye, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş
Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 03:36:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta iki evin kullanılmaz hala geldiği yangın mahalleliyi korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]