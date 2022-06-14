Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

14.06.2022 21:04
Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Tepesi Mahallesi 3631 sokak ile 3662 sokağın kesiştiği noktada Ali Dur idaresindeki 31 ABH 312 plakalı otomobil ile İbrahim Aksay idaresindeki 33 PB 404 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk gelen bilgilere göre 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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