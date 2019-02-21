Tarsus'ta İletken Tel Hırsızlığı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 250 metre uzunluğundaki enerji nakil teli çalındı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, 250 metre uzunluğundaki enerji nakil teli çalındı.
Alınan bilgiye göre, Esenler
Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattının enerji nakil iletken teli, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hırsızlandı. Toroslar
EDAŞ ekiplerince yapılan incelemede çalınan telin, 250 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Polis
olayla ilgili araştırma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:07 Kaynak: AA
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