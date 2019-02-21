Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta İletken Tel Hırsızlığı

Tarsus'ta İletken Tel Hırsızlığı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 250 metre uzunluğundaki enerji nakil teli çalındı.

Tarsus'ta İletken Tel Hırsızlığı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 250 metre uzunluğundaki enerji nakil teli çalındı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattının enerji nakil iletken teli, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hırsızlandı.

Toroslar EDAŞ ekiplerince yapılan incelemede çalınan telin, 250 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel
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