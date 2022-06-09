Tarsus'ta infaz koruma memuru darp edildi - Son Dakika
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Tarsus'ta infaz koruma memuru darp edildi

09.06.2022 10:47
Tarsus'ta infaz koruma memuru darp edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde infaz koruma memuru darp edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde infaz koruma memuru darp edildi.

Olay, Bahçe Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yolda giden Tarsus Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru M.K.'ya (23), 'sen bizim selamımızı neden söylemedin' diyen bir kişi tarafından darp edildi. Elinden zorla telefonu alınan M.K'yı tehdit eden zanlı daha sonra telefonu vererek kayıplara karıştı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan infaz koruma memuru M.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta infaz koruma memuru darp edildi - Son Dakika

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