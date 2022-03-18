Tarsus'ta inşa edilen Şehitler Ağacı Anıtı açıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta inşa edilen Şehitler Ağacı Anıtı açıldı

18.03.2022 13:27
Tarsus'ta inşa edilen Şehitler Ağacı Anıtı açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Ağacı Anıtı törenle hizmete açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Ağacı Anıtı törenle hizmete açıldı.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki Tarsus Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binasında inşa edilen anıtın açılışı için 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Tarsus SGK Müdürü Süleyman Metin, yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan anıtın tamamlandığını belirterek, "Bu anıt, hiçbir profesyonel yardım alınmadan harcından, boyamasına ve ahşap işçiliğine varıncaya kadar mesai arkadaşlarımızın şehitlerimize olan minnettarlıklarını alın terleri ve emekleriyle göstermelerinin ifadesidir." diye konuştu.

Törene, Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, 18 mart, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta inşa edilen Şehitler Ağacı Anıtı açıldı - Son Dakika


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