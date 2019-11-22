Tarsus'ta iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sempozyumu gerçekleştirildi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu düzenlendi. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediye olarak toplum sağlığını ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi iş güvenliği ve iş sağlığı konularını da önemsiyoruz" dedi.



İlçe yerel yönetimler bazında Türkiye'de ilk kez düzenlenen sempozyum Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Sempozyuma, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı. Sempozyumda iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek amacıyla çocuklar ellerinde 'şansa bırakan kaza yapandır', 'risk alma önlem al' ve 'güvenli yol tek yoldur' yazılı dövizler taşıdı. Programın açılışında konuşan Başkan Bozdoğan, "366 binin üzerinde nüfuslu şehrimizde 110 bin üzerinde sosyal güvenlik kurumu kapsamında aktif sigortalı çalışanı ile ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Tarsus Belediyesi 1868 yılında kurulan köklü bir belediyedir. Halen bin 200 den fazla çalışanı vardır. Tarsus Belediyesi olarak ilçemizin gelişmişlik düzeyini arttırmak ve halkımızın mutluluğu için il ve ilçe yönetimimizin ilçemiz kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile üniversitemizde ortak çalışmalar içerisindeyiz. Ülkemizin ve ilçemizin öncelikli konuları başta olmak üzere bilimsel etkinlikleri de çok önemsiyoruz. Belediye olarak toplum sağlığını ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi iş güvenliği ve iş sağlığı konularında da çalışmaları sürdürmektedir ve kapsamlı proje hazırlıklarında bulunmaktayız. Bütün çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı işverenlerin bunu sağlama yükümlülüğü vardır" diye konuştu.



Bu sempozyumun kendileri için önemli olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Türkiye'de bin 389 belediyede 180 binden fazla çalışan bulunmaktadır. Belediyeler çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan çok sayıda tehlike ve riski içeren faaliyetler sürdürmektedir. Sempozyumda konunun bilimsel boyutlarına ve hala sürdürülen farklı hizmet boyutlarına ilişkin sunumlar yer almaktadır. Böylece ileriye yönelik faaliyetlere de ışık tutulacak ve planlamalar yapılabilecektir. Konuya ilişkin mevzuatı oluşturan ve denetimleri yapan bakanlığımızın yetkililerini de sempozyumun her aşamasında yer alması çalışmaların verimliliğini arttıracak geleceğe yönelik çalışmaların planlanmasına katkı sağlayacaktır. Sempozyumun uğraşlarının çalışanların sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışmalarına ve Tarsus başta olmak üzere ülkemizde bu alanda sürdürülen çalışmalara katkı sağlanmasını başarı ile tamamlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından akademisyenler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular anlatıldı. - MERSİN