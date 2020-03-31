Tarsus'ta istiridye mantarı hasadı - Son Dakika

MERSİN'de, mantar yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler tarafından üretilen kompostlardan yetiştirilen istiridye mantarının hasadı gerçekleştirildi.

Tarsus İlçesi Belediye Tesisleri'nde bulunan mantar atölyesinde, Ziraat Mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde, mantar yetiştirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenen kursiyerler, kendi ürettikleri kompostlardan istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Ziraat Mühendisi Sibel Güvençli kontrolünde, bakımları yapılan ve toplama aşamasına gelen istiridye mantarı hasat edilip, belediye yemekhanesine verildi. İstiridye mantarları pişirilip, yemek olarak belediye personeline servis edilecek. İstiridye mantarı her hasat sonrasında belediye yemekhanesinde pişirilen çeşitli yemeklere ayrı bir lezzet katarken, içinde bulundurduğu aminoasit, vitamin, mineral, protein değeri yönüyle personele şifa kaynağı olması, ayrıca bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için periyodik zamanlarda yemek menüsü olarak personele ikram ediliyor.