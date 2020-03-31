Tarsus'ta istiridye mantarı hasadı başladı - Son Dakika

Tarsus'ta istiridye mantarı hasadı başladı
7 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde istiridye mantarı hasat edilmeye başlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde istiridye mantarı hasat edilmeye başlandı.
Tarsus Belediyesi bünyesinde Ziraat Mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde verilen kursta kursiyeler mantarları toplamaya başladı.
Toplanan mantarların yemek yapılarak belediye personeline servis edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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