Tarsus'ta,

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde üreticilere tarım uygulamaları, ilk yardım, iş güvenliği ve sağlığı konularında bilgilendirilme yapıldı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında üreticilere eğitim verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ağustos'ta işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi oldu