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Tarsus'ta, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi"
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında üreticilere eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında üreticilere eğitim verildi.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde üreticilere tarım uygulamaları, ilk yardım, iş güvenliği ve sağlığı konularında bilgilendirilme yapıldı.
Eğitimin sonunda üreticilere sertifika verildi.
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