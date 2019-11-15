Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi"
Son Dakika Güncel Tarsus'ta, 'İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi' - Son Dakika

Tarsus'ta, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi"

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında üreticilere eğitim verildi.

Tarsus'ta,

Mersin'in Tarsus ilçesinde "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında üreticilere eğitim verildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde üreticilere tarım uygulamaları, ilk yardım, iş güvenliği ve sağlığı konularında bilgilendirilme yapıldı.

Eğitimin sonunda üreticilere sertifika verildi.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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