Tarsus'ta kablo hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Tarsus'ta kablo hırsızlığı iddiası
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 150 metrelik telefon kablosu çalındığı iddia edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 150 metrelik telefon kablosu çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketinin Yeni Mahalle'deki bakır kablosunun çalındığını fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:54 Kaynak: AA
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