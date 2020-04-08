Tarsus'ta kablo hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 150 metrelik telefon kablosu çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, bir GSM şirketinin Yeni Mahalle'deki bakır kablosunun çalındığını fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.