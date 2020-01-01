Tarsus'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Tarsus'ta kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, 19 litre satışa hazır, 1500 litre de damıtımaya hazır üzüm sıvısı ele geçirildi.

Tarsus'ta kaçak içki operasyonu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, 19 litre satışa hazır, 1500 litre de damıtımaya hazır üzüm sıvısı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak içki yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Reşadiye Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen evde satışa hazır vaziyette 19 litre boğma rakı, bin 500 litre damıtımına hazır üzüm sıvısı ve boğma imalatında kullanılan düzenek buldu. Olayla ilgili ev sahibi S.K. ve S.K. gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı
Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti

Son Dakika Haberleri
15:52 Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim - Son Dakika Haber
15:52 Denizli'de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi facia ile bitti - Son Dakika Haber
15:50 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış... - Son Dakika Haber
15:50 Balıkesir polisinin yılbaşı mesaisi - Son Dakika Haber
15:43 Maskeli Hırsızlar yakalandı - Son Dakika Haber
15:37 Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika Haber
15:14 Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:58:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]