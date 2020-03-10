Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
7 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma yapan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet manivela ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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