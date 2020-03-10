Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma yapan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet manivela ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Alibeyli Mahallesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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