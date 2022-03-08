Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi

08.03.2022 16:30
Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi alan kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ağaçlarında budama eğitimi alan kadın çiftçilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Tarsus Tarım Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 14 kadın çiftçinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi çiftçilikte de bulunduğunu belirten Otcu, şunları kaydetti:

"Kadın güçlü olursa aile, toplum ve geleceğimizde güçlü olur. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlü olmalarını diliyoruz."

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları verildi.

YORUMLAR
500
Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi Başkan Seçer: 'Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız' Başkan Seçer: 'Hem hallerden anlarız hem de insanın halinden anlarız'

Kadir Sertel Otcu, Mersin, Tarsus, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:35:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tarsus'ta kadın çiftçilere sertifika verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement