Tarsus'ta kadınlar çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuma-yazma kursiyeri kadınlar farkındalık oluşturmak için çevre temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçedeki Günyurdu Mahallesi'nde okuma-yazma kursuna katılan kadınlar çevre temizliği yaptı.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlar sokaktaki çöpleri topladı.

Mahalle sakinleri etkinlikten dolayı yetkililere ve kursiyerlere teşekkür etti.