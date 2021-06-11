Tarsus'ta kadınlar çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuma-yazma kursiyeri kadınlar farkındalık oluşturmak için çevre temizliği gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçedeki Günyurdu Mahallesi'nde okuma-yazma kursuna katılan kadınlar çevre temizliği yaptı.
Çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlar sokaktaki çöpleri topladı.
Mahalle sakinleri etkinlikten dolayı yetkililere ve kursiyerlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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