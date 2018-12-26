Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Kadınlara Lavanta Fidesi Dağıtıldı

Tarsus'ta Kadınlara Lavanta Fidesi Dağıtıldı

1 saat önce

Tarsus Belediyesi, Ardıçlı Mahallesi'ndeki üretici kadınlara lavanta fidesi dağıttı.

Tarsus'ta Kadınlara Lavanta Fidesi Dağıtıldı, System.String[]
Tarsus Belediyesi, Ardıçlı Mahallesi'ndeki üretici kadınlara lavanta fidesi dağıttı.

Eğitime Sosyal Katkı Derneği (ESKADE) tarafından hayata geçirilen Üreten Köy Kadınları" projesine destek veren Tarsus Belediyesi, üretici kadınlara lavanta fidesi desteği verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın eşi Öznur Can, dağıtım törenindeki konuşmasında, "Bölgemize ve ev ekonomisine sağlanacak ekonomik katkı ülkemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Lavanta yetiştiriciliği gerçekten iyi bir seçim. Sadece yağ üretimini değil, yörede bal yetiştiriciliği yapan üreticilere de büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:02 Kaynak: AA

Ardıçlı, Tarsus, Güncel
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