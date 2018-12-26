Tarsus'ta Kadınlara Lavanta Fidesi Dağıtıldı

Tarsus Belediyesi, Ardıçlı Mahallesi'ndeki üretici kadınlara lavanta fidesi dağıttı.

Tarsus Belediyesi, Ardıçlı Mahallesi'ndeki üretici kadınlara lavanta fidesi dağıttı.



Eğitime Sosyal Katkı Derneği (ESKADE) tarafından hayata geçirilen Üreten Köy Kadınları" projesine destek veren Tarsus Belediyesi, üretici kadınlara lavanta fidesi desteği verdi.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın eşi Öznur Can, dağıtım törenindeki konuşmasında, "Bölgemize ve ev ekonomisine sağlanacak ekonomik katkı ülkemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Lavanta yetiştiriciliği gerçekten iyi bir seçim. Sadece yağ üretimini değil, yörede bal yetiştiriciliği yapan üreticilere de büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

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