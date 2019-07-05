Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta kahveci esnafına el çantası
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Tarsus'ta kahveci esnafına el çantası

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası tarafından, tüm üyelerine el çantası dağıtıldı.

Tarsus'ta kahveci esnafına el çantası, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası tarafından, tüm üyelerine el çantası dağıtıldı.

Tarsus Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası Başkanı Halil Şekerci, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte üye esnafları ya işyerlerinde ziyaret ederek ya da Oda'ya geldiklerinde el çantalarını takdim ettiklerini söyledi.

Oda olarak her zaman esnaflarının yanında olduklarını kaydeden Başkan Halil Şekerci, imkanlar ölçüsünde esnaflara bir hediye vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışarak üyelerine hizmet verdiklerini belirten Başkan Halil Şekerci, "Şehrimizde bulunan esnaf arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm noktasında oda olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu bağlamda ziyaret ettiğimiz yada odamızı ziyaret eden esnaflarımıza küçük bir katkı da bulunmak istiyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluk inşallah kısa sürede geride kalacak. Her şeye rağmen Türkiye, güçlü bir ülkedir ve bu sıkıntılardan kısa sürede arınacaktır. Buna gönülden inanıyorum. Bu noktada tüm esnaflarımıza işlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Mersin, Tarsus, Güncel
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