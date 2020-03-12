Tarsus'ta kamuya açık alanlar ve okullarda ilaçlama çalışmaları - Son Dakika
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Tarsus'ta kamuya açık alanlar ve okullarda ilaçlama çalışmaları

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını program dahilinde yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor.

Tarsus'ta kamuya açık alanlar ve okullarda ilaçlama çalışmaları, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını program dahilinde yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor.


Tarsus kent merkezi başta olmak üzere, Çamlıyayla ilçesi ve bağlı mahallelerde ilaçlama yapan ekipler, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu alanlar, kanallar, kanalizasyon sistemleri, otluk alanlar ile halkın ortak kullandığı parklar ve çocuk oyun alanlarında sivrisinek, pire, karasinek, ot sineği, uçkun, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler ayrıca apartmanların bodrumları gibi lokal alanlarda da fare ve diğer zararlılara da karşıda ilaçlama çalışması yapıyor.


Bu kapsamda Tarsus merkez Şehit Mustafa Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katına kadar inen ekipler, binlerce larvanın bulunduğu alanı ilaçlayarak, zararlıları yok etti.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de hayvan besiciliğinin yapıldığı bölgeler ve benzeri alanlarda da ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.


Son dönemde merkez ve bağlı mahalleler olan Hürriyet, Şehitler Tepesi, Çamalan, Kavaklı, Barbaros, Yeşilyurt, Eski Ömerli, Reşadiye, Fatih, Yeşil Mahalle, Gazipaşa, 82 Evler, Gaziler, Yeniçağ, Alifakı, Kızılmurat, Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak ve daha pek çok mahallede ilaçlama çalışması yapan ekipler, salgın hastalıkların gündemde olduğu şu dönemde ilaçlama yapılan alan sayısını daha da arttırarak, vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için azami özen gösteriyorlar. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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