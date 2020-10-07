Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Eski Ankara yolu D-750 karayolu Çamtepe Mahallesi gişeler mevkisinde meydana geldi. B.S. (53) idaresindeki 33 CKH 63 plakalı Mercedes markalı kamyon seyir halindeyken, karşı yönden geldiği iddia edilen Erol Üçel (57) yönetimindeki 33 PD 979 plakalı Renault Toros marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Erol Üçel olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Meral Üçel ağır yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Meral Üçel Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tek şeritli trafik akışı sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

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