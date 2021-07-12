Tarsus'ta karabuğday hasadı başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karabuğday hasadı yapıldı.

Tarsus Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Tarsus Ticaret Borsası tarafından ortaklık yapılan Karabuğdayla Ak Günle Projesi kapsamında ekilen buğdayın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, ilçeye bağlı İncirgediği Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Şaşmaz'a ait 10 dekar alanda ekili karabuğdayın hasadı gerçekleştirildi.