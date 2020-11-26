Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti - Son Dakika

Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti

26.11.2020 10:11

Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti Elazığ'dan gelip amcasının kızını öldürdü Aşkına karşılık alamayan güvenlik korucusu sevdiği kızı tabancayla öldürüp intihar etti Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gün önce Elazığ'dan gelen bir kişi amcasının kızını öldürüp intihar etti.

Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti

Elazığ'dan gelip amcasının kızını öldürdü

Aşkına karşılık alamayan güvenlik korucusu sevdiği kızı tabancayla öldürüp intihar etti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gün önce Elazığ'dan gelen bir kişi amcasının kızını öldürüp intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan gelen amca çocukları olduğu öğrenilen Sebahattin Öztürk(31), sevgilisi olduğu iddia edilen Leyla Öztürk'ünçalıştığı iş yeri önüne çağırıp, konuşmak istedi. Leyla Öztürk, konuşmak istemeyince Sebahattin Öztürk üzerinde bulundurduğu tabancayla ateş etti.

4-5 el kızın üzerine ateş eden Sebahattin Öztürk tabancayı kendisine sıktı. Kanlar içinde kalan Leyla Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sebahattin Öztürk olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sebahattin Öztürk'ün hayati tehlikesi devam ediyor.

Elazığ Maden'de güvenlik korucusu olduğu öğrenilen 31 Sebahattin Öztürk'ün Leyla Öztürk'ü daha önce ailesinden istediği, olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Leyla Öztürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ediyor.

Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti
Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti
Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti
Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti

Sebahattin Öztürk, Mersin, Elazığ, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta karşılıksız aşk cinneti - Son Dakika


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