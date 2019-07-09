Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta kayıp genç kız bulundu
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Tarsus'ta kayıp genç kız bulundu

11 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim etti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, 5 Temmuz Cuma günü ilçeye bağlı Olukkoyağı Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan E.E.G. jandarma tarafından bulundu.
Ekipler, genç kızı anne ve babasına teslim etti.
Öte yandan, konuyla ilgili soruşturma da başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:08 Kaynak: AA
Jandarma, Mersin, Tarsus, Güncel
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