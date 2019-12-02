Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Adıgüzel yönetimindeki 33 ANA 07 plakalı TIR ile Hasan Torlak yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hüseyin Aydın (70) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hasan Torlak ve beraberindeki Vildan Torlak ağır yaralandı. Yaralılar, götürüldükleri Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere halktan tepki geldi Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]