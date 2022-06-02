Tarsus'ta kaza kamerada - Son Dakika
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Tarsus'ta kaza kamerada

02.06.2022 16:41
Tarsus'ta kaza kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kavşaktan dönen halk otobüsüne çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet, önce hafif ticari araca, ardından da refüje çarptı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kavşaktan dönen halk otobüsüne çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet, önce hafif ticari araca, ardından da refüje çarptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. kavşaktan dönen halk otobüsüne çarpmamak için M.İ.'nin manevra yaptığı 33 AUT 865 plakalı kamyonet, sağda ilerleyen H.B.'nin kullandığı 33 AEL 027 plakalı hafif ticari araca, ardından da refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü M.İ. hafif yaralandı. M.İ., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus'ta kaza kamerada
Tarsus'ta kaza kamerada
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Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta kaza kamerada - Son Dakika


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