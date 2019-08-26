Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta kent mobilyası atölyeleri kurulacak
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Tarsus'ta kent mobilyası atölyeleri kurulacak

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kent mobilyası atölyelerini kuracaklarını belirterek, "Mobilya gibi malzemeleri belediye bünyesinde kurulacak olan atölyelerde üreteceğiz" dedi.

Tarsus'ta kent mobilyası atölyeleri kurulacak, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kent mobilyası atölyelerini kuracaklarını belirterek, "Mobilya gibi malzemeleri belediye bünyesinde kurulacak olan atölyelerde üreteceğiz" dedi.


Başkan Bozdoğan, Çamalan Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenene birlik yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Bozdoğan, mahalleli ile tek tek tokalaştı. Çamalan'ın en büyük eksiklerinden birinin sağlık ocağı olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Çamalan, benim için çok farklı bir anlamı olan, gerçekten çok hüzünlendiğim, çok duygusal anları yaşadığım bir yer. Yıllar önce buraya ilk geldiğimde bunu düşlemiştim. Burada mutlaka bir hastane olsun demiştim. Öncelikle Çamalan'da ki sağlık ocağını, sağlık istasyonu olarak ta yapacağız" diye konuştu.


Mobilya gibi malzemeleri belediye bünyesinde kurulacak olan atölyelerde üreteceklerini belirten Bozdoğan, "Bu proje üzerine çalışmalarımız sürüyor. Tarsus'un Kent Mobilyasını Çamalan'da kuracağız" dedi. - MERSİN

Murat Erat, Bozdoğan, Çamalan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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