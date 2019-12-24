Tarsus'ta kırmızı palmiye böceği mücadelesi - Son Dakika
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Tarsus'ta kırmızı palmiye böceği mücadelesi

6 saat önce

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yumuşak lifli hurma ağacı başta olmak üzere palmiye türü ağaçlara zarar veren ve kırmızı palmiye böceği olarak adlandırılan zararlıyla mücadeleye devam ediyor.

Tarsus'ta kırmızı palmiye böceği mücadelesi, System.String[]

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yumuşak lifli hurma ağacı başta olmak üzere palmiye türü ağaçlara zarar veren ve kırmızı palmiye böceği olarak adlandırılan zararlıyla mücadeleye devam ediyor.


Zararlının yok olması için ilaçlama çalışmalarını yapan ekipler, bir taraftan da zarar verdiği, kuruttuğu ve yıkılma tehlikesi bulunan ağaçları imha ediyorlar.


Kesilen ağaçların yerine yenisi dikilecek


Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, Tarsus'ta kırmızı palmiye böceğinin zarar verdiği ve kuruttuğu ağaçları kesiyor. Tarsus İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda Tarsus tren istasyonu yakınında bulunan ve zararlının içine girerek kuruttuğu iki ağaç Büyükşehir personeli tarafından kesildi. Çalışmalar kapsamında eski Ankara yolu üzerinde de aynı şekilde bazı ağaçlar kesilerek, imha edildi. Kesilen ağaçların yerine ise yenileri dikilecek.


Üzeri toprakla kapatılarak imha ediliyor


Kesilen ağaçların içlerinin çürüdüğü görüldü. Çürümeye dayalı olarak pis koku yayan ağaçların içinde bulunan kırmızı palmiye böceklerinin yayılmaması için çıkan atıklar, kamyonlara yüklenerek kent dışında açılan çukurlara gömülüp, üzeri toprakla kapatılarak imha edildi.


Ağacın içerisine girerek yumuşak dokuyu kemirip, tüneller açarak kurumasına neden olan ve daha sonra yakında bulunan diğer ağaçlara da aynı şekilde zarar veren böceğin imhası konusunda yoğun ilaçlama faaliyetleri yürüten Büyükşehir ekipleri, genel olarak kontrol altına alınan böcekle mücadele konusunda, özellikle yurt dışından özel firmalar tarafından peyzaj amacıyla getirilen ağaçlarla birlikte, böceğin gelebileceğine işaret ederek, dikkatli olunması gerektiğini belirttiler. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
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