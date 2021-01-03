Tarsus'ta kışın ortasında dalında üzüm yetişiyor - Son Dakika

Tarsus'ta kışın ortasında dalında üzüm yetişiyor
03.01.2021 12:43
Tarsus'ta kışın ortasında dalında üzüm yetişiyor Doğu'da kış hüküm sürerken ılıman bir iklime sahip olan Mersin'in Tarsus ilçesinde kış ortasında üzümü dalından koparıp yemek mümkün.
Tarsus'ta kışın ortasında dalında üzüm yetişiyor
MERSİN - Doğu'da kış hüküm sürerken ılıman bir iklime sahip olan Mersin'in Tarsus ilçesinde kış ortasında üzümü dalından koparıp yemek mümkün.
İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde 20 metrekarelik alanda üzüm yetiştiren Ali Çifçi, bu yıl da doğal olarak üzüm yetiştirdi.
Hiçbir ilaç kullanmadan yetişen Tarsus üzümü 3 Ocak 2021 tarihi itibariyle dalında duruyor. Bu yıl geçen yılki gibi yaprakları da dökülmedi. Ali Çifçi, talvarda 20 dal üzüm bulunurken bunları yaz ayındaymış gibi koparıp yemenin mümkün olduğunu söyledi.
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