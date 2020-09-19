Tarsus'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.
Otcu, beraberindeki ekiplerle Yarenlik Alanı'ndaki iş yerleri ve Bağlar Kapalı Semt Pazarı'nda denetimlerde bulundu.
Ekipler, kontrollerde esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.
Kaymakam Otcu, yaptığı açıklamada, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini belirterek, ilçedeki vatandaşların genel anlamda kurallara uyduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
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