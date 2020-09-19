Tarsus'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kaymakam Otcu, yaptığı açıklamada, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini belirterek, ilçedeki vatandaşların genel anlamda kurallara uyduğunu ifade etti.

Ekipler, kontrollerde esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

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