Tarsus'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Tarsus'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvanın çalındığı ileri sürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 küçükbaş hayvanın çalındığı ileri sürüldü.
İncirlikuyu Mahallesi'nde hayvancılık yapan K.A, ağılından 10 küçükbaşın çalındığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Polis, çalındığı öne sürülen hayvanların bulunması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:44 Kaynak: AA
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