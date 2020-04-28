Tarsus'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalınan 2 küçükbaş hayvanla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki bir çiftlikten çalınan hayvanlarla ilgili soruşturma yürüten ekip, güvenlik kameralarındaki incelemede şüpheli bir araç tespit etti.

Kiralık olduğu belirlenen aracı takip eden ekipler, Karacailyas Mahallesi'nde hem şüphelileri hem çalınan hayvanları buldu.

Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest kalırken küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.