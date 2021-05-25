Tarsus'ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tarsus'ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı. Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 7 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı. - MERSİN

YORUMLAR (1) İsmail çelik: Ezikler çoluk çocuğunuzun rızgını veriyorsunuz yazık yazık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek

Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü

Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?

Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir

Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor

2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var

Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz