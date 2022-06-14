Toplantıda, kurbanlık olarak satılacak koyun ve keçilerin kilogram fiyatı 68 lira, büyükbaş hayvanların ise 65 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi - Son Dakika

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