Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi - Son Dakika
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Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi

14.06.2022 14:48
Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi.

Fiyat belirlemek için oluşturulan komisyon, Tarsus Ziraat Odası'nda toplantı yaptı.

Toplantıda, kurbanlık olarak satılacak koyun ve keçilerin kilogram fiyatı 68 lira, büyükbaş hayvanların ise 65 lira olarak belirlendi.

Komisyonda, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan yer aldı.

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Kaynak: AA

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta kurbanlık satış fiyatları belirlendi - Son Dakika

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