Tarsus'ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı hasat edildi - Son Dakika

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Tarsus'ta kursiyerlerin ürettiği istiridye mantarı hasat edildi
6 saat önce
Tarsus Belediyesi'nin mantar yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler tarafından üretilen kompostlardan yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.
Tarsus Belediyesi'nin mantar yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerler tarafından üretilen kompostlardan yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.
Belediye tesislerinde bulunan mantar atölyesinde, ziraat mühendisi Sibel Güvençli eğitmenliğinde, mantar yetiştirme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenen kursiyerler kendi ürettikleri kompostlardan istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Sibel Güvençli kontrolünde, bakımları yapılan ve toplama aşamasına gelen istiridye mantarı hasat edilip, belediye yemekhanesine verildi. İstiridye mantarları pişirilip, yemek olarak belediye personeline servis edilecek. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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