Tarsus'ta kurtuluş etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamından Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Satranç Turnuvası ve fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Kutlama etkinlikleri kapsamında, çok sayıda sporcunun katıldığı Satranç Turnuvası düzenlendi. Tarsus Belediyesi meclis binasında gerçekleştirilen turnuvanın açılışına, Belediye Başkan Yardımcıları Serap Kurtcu, Ali Dinsever ve Mutallip Bobuşoğlu da katıldı.



Turnuva öncesi bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Dinsever, "Satranç, çocuklarımıza kendine güven duygusunu aşılayan, çabuk düşünmeyi sağlayan ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazandıran bir spor dalıdır. O nedenle erken yaşta satrancı çocuklarımıza sevdirelim. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



Turnuvanın ardından, Mersin Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi Ali Şahinoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Atatürk ve Kuvayi Milliye konulu serginin açılışı da başkan yardımcılarının katılımı ile gerçekleştirildi. Vatanın düşman işgalinden kurtuluşunun fotoğraflarla anlatıldığı sergide Ali Şahinoğlu, katılımcılara vatanın kurtuluşu ile ilgili bilgiler aktardı. Şahinoğlu, açılışta cumhuriyet döneminin başarılı şairleri arasında yer alan Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın hayatı ve edebiyat anlayışı ile ilgili bir sunum da yaptı.



Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlama etkileri, yarın Tarsus Spor Salonunda düzenlenecek Manuş Baba konseri ile sona erecek. - MERSİN