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Tarsus'ta limon hırsızları yakalandı

1 saat önce

Mersin'in, Tarsus ilçesinde limon hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.

Tarsus'ta limon hırsızları yakalandı, System.String[]

Mersin'in, Tarsus ilçesinde limon hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına aldı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda ilçedeki bağ ve bahçelerden hırsızlık olaylarına karşı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, gece vakti limon bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi, kullandıkları araç ile birlikte suçüstü yakaladı.


Jandarma timleri ise bir hafta içinde 74 işçi servisi, 8 bin 795 araç kontrol ederken, 28 araç trafikten men etti, 8 şahsın sürücü belgesine el koydu. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında ise 498 motosiklet kontrol edilirken, 22 motosiklet trafikten men edildi, 70 motosiklete 31 bin 875 lira ceza kesildi.


Ekiplerin yaptığı yoğun kontrol ve uygulamalar neticesinde trafik kaza sayısında bir önceki yıla göre yüzde 20, yaralı sayısında yüzde 10, ölümlü kaza sayısında yüzde 38 ve ölü sayısında yüzde 47 oranında azalış görüldü. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
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