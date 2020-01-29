Tarsus'ta Mahalle Meclisi toplantısı - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, tek amacı mahallenin yaşam kalitesini yükseltmek olan Mahalle Meclisi'ni kurduklarını ve orada yaşayanların kendileriyle ilgili kararlarda söz sahibi olmalarını amaçladıklarını söyledi.



Mersin'in Tarsus ilçesinde Kent Konseyi Mahalle Meclisi toplantısı Şehitlertepesi Mahallesi'nde Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu ve Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.



Toplantıya, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, muhtar azarları ve mahalle sakinleri, Tarsus Belediyesi Temsilcisi Yusuf Dönergüneş, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi personelleri ve gönüllüleri katıldı.



Toplantı, Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu Genel Sorumlusu Nazan Şengül, yaptığı konuşmasında Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde faaliyet gösteren Alzheimer Derneği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Alzheimer Derneği'nin Kent Konseyi Mahalle Meclisi'nden beklentilerini ve isteklerini dile getirdi. Alzheimer Derneği olarak Kent Konseyi Mahalle Meclisi'ne destek vereceklerini söyledi.



Şehitlertepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, muhtarların Mahalle Meclisi'ndeki rolünü anlatarak mahalle sakinlerinin sorumluluklarından bahsetti.



Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, konuşmasında kamu, yerel yönetim ve sivil toplumun birlikte harmanlanarak oluşturulduğu Kent Konseyi'nin her türlü görüşün özgürce ifade edilebildiği, siyasetten uzak bağımsız yapısıyla mahallenin tüm dinamiklerini içeren, tek amacı mahallenin yaşam kalitesini yükseltmek olan Mahalle Meclisi'ni kurarak orada yaşayanların kendileriyle ilgili kararlarda söz sahibi olmalarını amaç edindiğini söyledi. Mahalle Meclisi'nin başkanlığını mahallenin seçilmiş muhtarının yaptığını belirterek muhtarlık azaları, mahallenin öğretmeni, veli ve öğrenci temsilcileri, sağlık çalışanı, din görevlisi, o mahallede olan dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle sakinlerinin de Mahalle Meclisi'nin doğal üyeleri olduğunu ifade etti. Mahalle Meclisi'nde Kent Konseyi'nin destek ve koordinasyon görevi yaptığını belirten Cerrahoğlu, yerel yönetimle ilgili alınan kararların birinci elden takibini belediye temsilcisi aracılığıyla sağladığını dile getirdi.



Mahalle Meclisi toplantısında mahalle sakinleri görüş ve önerilerini sunarak mahalle ile ilgili sorunları dile getirme fırsatı buldu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı memnuniyet duyguları ile son buldu. - MERSİN