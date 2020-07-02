Tarsus'ta mahalledeki çocuklar için muhtarlık binasını kütüphaneye çevirdi - Son Dakika

Tarsus ilçesinde Duatepe Mahalle Muhtarı Kemal Arslan, mahalledeki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için muhtarlık binasının bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü.

Muhtar Arslan, yaptığı açıklamada çocukların kitaplara kolay şekilde ulaşabilmeleri için, muhtarlık hizmet binasının bir bölümünü kitaplarla donattığı belirtti.

Çocukların kütüphaneye ilgi gösterdiğini ifade eden Arslan, "Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın okuma alışkanlığını kazanması ve bunun sürdürülebilir bir hale gelmesi için bu çalışmayı kendi imkanlarımızla yaptık. İlgi görmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızı kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Arslan, ayrıca kütüphaneye bağışta bulunan kitabevlerine de teşekkür etti.