Tarsus Belediyesi'nin mantar kurslarının istihdama katkısı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi tarafından açılan mantar yetiştiriciliği kursunun istihdama katkı sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yerleşkesindeki mantar yetiştirme tesislerinde iki yılda 600 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Kursa katılan 100 kadın 150 erkek kursiyer kendi mantar atölyelerini kurarak istihdama katkı sağladı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çeşitli kurumlarla yaptıkları işbirliği ile hayata geçirdikleri projelerin istihdam sorununa çare olacak nitelikte olmasına önem verdiklerini belirtti.

İnsanların iş sahibi olmaları için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade eden Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Mantar kursuna ayrı önem veriyoruz. Çünkü mantarın en çok dikkat çeken özelliği bugün dünyanın en büyük sorunu haline gelen protein eksikliği ihtiyacını karşılayabilme kapasitesi ile beslenme bakımından artan nüfusun temel ihtiyacına cevap veren kilit besin olmasıdır. Mantar sofralarımızın olmazsa olmazları arasında yer almaya hak kazanan bir besindir. Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı tesislerinde kursiyerlerimizin yetiştirdiği mantarları pişirip halkımızın damak tadına sunuyoruz. Bu şekilde mantar tüketmeyen vatandaşlarımıza mantar yeme alışkanlığı kazandırıyoruz."