Tarsus'ta mazgal hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Tarsus'ta mazgal hırsızlığı iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki mazgalları çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kapalı semt pazarındaki mazgalları çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kısa süreli bir kovalamacının ardından yakalandı. Araçta arama yapan ekipler 18 mazgal ve demir levye ele geçirirken, araçtaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede mazgalların Yarbay Şemsettin Mahallesinde bulunan kapalı semt pazarından çalındığını belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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