Tarsus'ta Mazot Hırsızlığı
59 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki bir kamyonun deposundan 350 litre mazot çalındı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde park halindeki bir kamyonun deposundan 350 litre mazot çalındı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde park halinde olan H.Ü'ye ait 33 NYJ 80 plakalı kamyonun deposundaki 350 litre mazotu çaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:23 Kaynak: AA
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