Tarsus'ta meclis toplantısı
7 saat önce
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim eyı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim eyı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Meclis Başkanı Eyüphan Eyüboğlu'nun yönetimde gerçekleşen toplantıda gündem konuları görüşüldü, üyelerden gelen öneriler değerlendirildi.
Toplantı başarılı üyelere plaket sunumunun ardından sona erdi.
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