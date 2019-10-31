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Tarsus'ta meclis toplantısı

7 saat önce

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim eyı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus'ta meclis toplantısı, System.String[]

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim eyı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Eyüphan Eyüboğlu'nun yönetimde gerçekleşen toplantıda gündem konuları görüşüldü, üyelerden gelen öneriler değerlendirildi.

Toplantı başarılı üyelere plaket sunumunun ardından sona erdi.

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Meclis Başkanı, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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